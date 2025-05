Galetti: “Jesus Rodriguez può essere l’erede di Kvaratskhelia”

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Kvicha Kvaratskhelia ceduto al PSG nella campagna invernale di mercato e non sostituito adeguatamente.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Rudy Galetti la società azzurra avrebbe puntato con forza sull’esterno del Betis Siviglia Jesus Rodriguez, classe 2005: “Il club italiano e il Betis sono in contatto per il possibile trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale brasiliano Natan, attualmente in prestito in Spagna. Il Betis è interessato ad acquistare Natan e il Napoli ha colto l’occasione per esplorare un’offerta per Rodríguez. Rodríguez, classe 2005, è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo. Il Napoli lo segue da vicino, alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per la prossima stagione. I neo-campioni della Serie A non tratterranno Noah Okafor, che dovrebbe tornare al Milan dopo il prestito. Okafor è arrivato a fine mercato invernale come soluzione a breve termine, ma il Napoli non ha mai trovato un vero sostituto per Khvicha Kvaratskhelia, che ha lasciato il club a inizio stagione per il Paris Saint-Germain. Rodriguez è ora nella lista dei potenziali acquisti per ricoprire quel ruolo. Il Napoli crede che possa diventare un giocatore di punta e integrarsi perfettamente nei piani futuri del club. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se questo interesse iniziale si trasformerà in un’operazione concreta per il talentuoso esterno spagnolo“.