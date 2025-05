Di Marzio – Forte interesse del Napoli per Taylor dell’Ajax. I dettagli

Il Napoli è senza dubbio tra le squadre più attive sul mercato e dopo la conquista del quarto scudetto, la società è pronta a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra i nomi più caldi vi è sicuramente quello di De Bruyne il quale sembra destinato a vestire la maglia partenopea. Tuttavia , come riportato da Gianluca di Marzio, il Napoli ha messo gli occhi anche su Taylor dell’Ajax. Il classe 2002 è stato già cercato in passato e potrebbe essere un ottima alternativa a McTominay.

L’olandese ha infatti totalizzato 9 gol e 6 assist in questa stagione di Eredivise e la sua valutazione gira intorno ai 30 milioni di euro. I suoi agenti erano presenti venerdì al Maradona per il match scudetto col Cagliari e ad oggi ci sono le basi per iniziare una trattativa col giocatore e con l’Ajax.