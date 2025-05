De Laurentiis: “De Bruyne? Vogliamo prenderlo”

Dopo le interviste rilasciate nei giorni scorsi, Aurelio De Laurentiis torna a parlare nell’edizione odierna de Il Mattino, affrontando temi centrali per il futuro del club: dallo stadio ai sogni di mercato.

“Stiamo valutando tutte le possibilità sul fronte stadio – ha spiegato il presidente del Napoli –. Da parte mia ci saranno sicuramente interventi per restare competitivi, ma non credo che lo stadio possa garantire ricavi come succede a Milan e Inter nelle competizioni internazionali. Sto riflettendo su un progetto da 70mila posti con 120 salotti”.

Ma non solo infrastrutture. De Laurentiis ha parlato anche di ambizioni sportive e dell’obiettivo di mercato più discusso: Kevin De Bruyne. “Se volessimo essere competitivi in modo stabile con le grandi del Nord, dovremmo poter contare sui loro stessi fatturati. Finora, per evidenti ragioni, non ci siamo mai arrivati. De Bruyne? La nostra intenzione è prenderlo, ma ovviamente bisogna essere in due”. Parole che lasciano sognare i tifosi, in un’estate che si preannuncia ricca di colpi di scena.