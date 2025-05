Clamoroso allo Zini, la Cremonese di Stroppa rimonta contro la Juve Stabia e vola in finale playoff di Serie B. All’andata era finita 2-0 a favore delle “vespe” che quest’oggi non sono riuscite a difendere il vantaggio. La squadra di casa, vince per 3-0 ed è ad un passo dalla Serie A.

In finale (valida per la promozione in Serie A), la Cremonese, giocherà contro una tra Spezia e Catanzaro.