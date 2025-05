Corriere dello Sport-Manna ha Zhegrova in pugno e punta un trequartista del PSG

Il ds Manna è operativo per regalare fin da subito la miglior squadra per il ritiro degli azzurri.

Il Corriere dello Sport in merito ha sottolineato le mosse di Manna: “Manna, nel frattempo, è alle prese con un altro svincolato di lusso: David, 24 anni, centravanti canadese del Lille, nato a Brooklyn, New York. Un vero fulmine sul quale è al lavoro anche la Juve: la sfida è più complessa. Il ds, però, ha in pugno Zhegrova, 26 anni, esterno kosovaro con passaporto tedesco di stanza al Lille come David, in scadenza nel 2026: il suo è un arrivo legato alle esigenze dell’allenatore. Manna ha messo nel mirino anche Kang-in Lee, 24 anni, trequartista coreano del PSG: la valutazione è alta, ma lui ha voglia di cambiare aria”.