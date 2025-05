Corriere della Sera-Allegri sarà il successore in caso di addio di Conte, contatti già avviati con il Napoli

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere lontano da Napoli.

Il mister salentino dopo lo scudetto vinto al primo anno nel capoluogo campano avrebbe deciso di tornare nuovamente ad allenare la Juventus e secondo quanto riferito dal Corriere della Sera Massimiliano Allegri sarebbe il successore designato: “Si parlano in queste ore il patron azzurro e mister Conte, De Laurentiis di cose da dirgli ne ha dopo essere stato mesi in silenzio, deciso a rispettare il suo lavoro che non ha mai contemplato ingerenze. E quindi Allegri, antico pensiero, altra amicizia datata. L’uomo di fiducia che quando gli disse di no la prima volta gli suggerì di prendere Spalletti. Con Max c’è stato un dialogo, anche il d.s. Manna gioca la sua parte. Allegri è libero ma in questa fase c’è un po’ di fila: lo vuole il Milan, ci sono gli arabi che però per ora non lo tentano”.