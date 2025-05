Conte, futuro in bilico: lo United fa sul serio

Antonio Conte riflette sul futuro e cerca garanzie per proseguire il progetto Napoli. In occasione del compleanno di Aurelio De Laurentiis, i due si sono incontrati a Ischia, un momento utile anche per discutere delle prospettive tecniche e societarie.

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, ma secondo Il Mattino non esistono accordi né trattative in corso tra Conte e il club bianconero. Tuttavia, la vera insidia per la permanenza a Napoli potrebbe arrivare dall’estero.

Il Manchester United avrebbe infatti messo nel mirino il tecnico salentino per rilanciare un progetto in difficoltà. Al momento nessuna decisione è definitiva: Conte valuta con attenzione tutte le opzioni, tra il fascino della Premier League, un suggestivo ritorno a Torino e la continuità sulla panchina azzurra.