Benitez: “McTominay come Kvaratskhelia, un leader naturale”

Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport in merito al successo degli azzurri e spendendo parole di ammirazione per il miglior giocatore del campionato, Scott McTominay: “McTominay ha trovato in Conte, nel club e nella città la fusione giusta per esplodere. Ha stupito con le dodici reti, una rarità per il suo ruolo, e non ha sorpreso invece per la personalità. È sacrosanto il premio di MVP della stagione, non c’è calciatore come lui che abbia lasciato un’impronta simile. Mi ha ricordato Kvaratskhelia alla sua prima stagione: decisivo da subito, leader naturale”.