Benitez elogia il Napoli: “Ha superato ogni previsione”

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli, Inter e Real Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del trionfo azzurro, celebrando il quarto Scudetto della storia partenopea come una delle imprese più emozionanti degli ultimi anni.

“Il Napoli è arrivato dove pochi avrebbero creduto potesse arrivare. Una squadra che da oltre un decennio dimostra solidità, ambizione e valore, sia nei calciatori che nella società”, ha dichiarato lo spagnolo.

Poi l’analisi del campionato: “Senza fermarsi, il Napoli ha rincorso l’Inter, l’ha superata, ha resistito al ritorno e si è preso con forza il tricolore. Una vittoria meritata, e chi vince ha sempre ragione. Il finale è stato bellissimo, un autentico spot per il calcio italiano”.

Infine, un pensiero sul valore della vittoria e sugli episodi che l’hanno determinata: “Nel calcio come nella vita, certe verità sono assolute: se arrivi primo dopo 38 giornate, nessuno può discutere. È vero che l’Inter ha sprecato delle occasioni, come col Bologna, la Roma o la Lazio, ma anche il Napoli ha lasciato punti per strada. Questo rende il successo ancora più significativo”.