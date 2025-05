Kevin De Bruyne potrebbe rappresentare il grande acquisto per celebrare un possibile quarto Scudetto del Napoli. L’arrivo del fenomenale centrocampista belga sembra sempre più vicino, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva per portare il fuoriclasse all’ombra del Vesuvio. Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli sta preparando un mercato ambizioso. Sebbene l’affare De Bruyne non sia ancora definito nei dettagli, l’operazione appare sempre più concreta e traspare ottimismo. Attualmente le parti stanno lavorando sulla distanza tra domanda e offerta, ma la fiducia cresce con il passare delle ore. Oltre a questo possibile colpo clamoroso, si parla anche di nuovi rinforzi in attacco. Simeone dovrebbe lasciare la squadra, ma verrà sicuramente preso un nuovo centravanti. Tra i nomi che circolano ci sono giovani come Bonny o Lucca, mentre alternative più esperte potrebbero includere Gyokeres. Il club partenopeo avrebbe messo nel mirino anche altri profili interessanti come Zirkzee e Hojlund. Di Marzio aggiunge che Vlahovic, molto apprezzato da Manna, potrebbe diventare una possibilità concreta nel caso in cui Allegri arrivasse a guidare la panchina del Napoli. Inoltre, dalla Juventus piace particolarmente il difensore Gatti.