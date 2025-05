L’edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sul sogno legato a Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, l’approdo al Napoli del fenomeno belga potrebbe trasformarsi in realtà, rappresentando il regalo perfetto per celebrare il quarto Scudetto. L’arrivo del talento di livello mondiale sarebbe molto vicino, e nei prossimi giorni si potrebbe assistere a sviluppi decisivi nel trasferimento in azzurro. Come emerso nelle ultime settimane, Giovanni Manna avrebbe proposto a De Bruyne un contratto biennale da 9-10 milioni di euro netti a stagione, con un’opzione per un terzo anno. Tuttavia, il nodo principale resta legato all’aspetto economico. Al Manchester City, il campione belga guadagnava poco meno di 24 milioni lordi all’anno, e avrebbe richiesto alcuni aggiustamenti specifici per raggiungere un totale accordo. La decisione ora spetta ad Aurelio De Laurentiis: accettare di andare incontro alle richieste di De Bruyne significherebbe chiudere un’operazione che avrebbe del sensazionale. Il centrocampista belga, in procinto di concludere la sua esperienza al Manchester City al termine del contratto, avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento in Campania. De Bruyne avrebbe ricevuto anche il consenso familiare, considerato l’ultimo ostacolo prima di un eventuale sì definitivo al Napoli. Al momento, però, le richieste economiche più precise e consistenti del giocatore rappresentano il principale punto da risolvere nelle trattative.