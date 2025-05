L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito un aspetto significativo legato a Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto riportato, il patron azzurro ha condotto la squadra al secondo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio, merita grande riconoscimento per il suo operato. Il quotidiano, inoltre, ha rivelato un retroscena che sottolinea l’attenzione del presidente a ogni minimo dettaglio nella gestione della società. De Laurentiis non si è mai piegato alle tradizioni ormai radicate nel calcio italiano. Ha affrontato e superato decennali convenzioni e situazioni stagnanti, rompendo fin dall’inizio i legami col potere ultras, che in risposta gli ha dichiarato un conflitto senza fine. Il presidente è stato oggetto di intimidazioni, con lancio di bombe carta allo stadio, necessità di essere scortato e continui insulti; tuttavia, alla lunga, persino i suoi avversari hanno dovuto accettare il suo modo di fare. De Laurentiis non ha mai concesso privilegi nemmeno ai calciatori, rifiutando atteggiamenti capricciosi e opponendosi alla logica di premi extra come quelli partita o Scudetto. La sua filosofia si basa sull’affermazione che tutto è già incluso nel contratto, compresi eventuali bonus legati alle performance. Ha perfino eliminato dalle buste paga il costo delle bibite consumate nei minibar degli alberghi, una decisione guidata più da principi che da ragioni economiche.