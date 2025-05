Serie A – Stasera si decide anche il miglior giocatore del campionato, il premio di MVP andrà a Scott McTominay?

Stasera dovrebbe terminare la corsa Scudetto delle prime due della classe, Napoli ed Inter appaiate in un solo punto e con 90 minuti ancora da giocare, a meno di un incredibile spareggio per arrivo a pari punti. Gli azzurri affrontano al Maradona il Cagliari di Davide Nicola, mentre l’Inter di Simone Inzaghi al Sinigaglia di Como affronterà gli uomini di Cesc Fabregas. Alla fine del match dovrebbe esserci la quasi sicurezza di chi vincerà il premio come MVP assoluto del campionato italiano, e favorito sembra essere Scott McTominay, che in stagione ha illuminato segnando 11 gol e servendo ben 4 assist. Lo scozzese è stato inserito nelle nomination come miglior centrocampista, ma al momento molto più probabile la sua presenza nei premi di fine stagione come miglior giocatore del campionato. Molto dipenderà dai risultati di questa sera, se il Napoli si dovesse laureare campione solo un nome potrebbe scalfire quello dell’ex Manchester United, ovvero Romelu Lukaku, che nonostante una stagione non al top è riuscito a servire 11 assist e a segnare ben 13 reti, molte di queste in match fondamentali come Roma e Milan.