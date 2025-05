Fedele: “Cagliari? Troppa ansia, vincerà il Napoli”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi su Napoli – Cagliari:

“Il Cagliari non farà la prestazione della squadra materasso, ma non avrà nemmeno l’ansia del risultato, perché ormai è salvo. La partita andrà giocata con concentrazione e cattiveria sportiva, ma non credo che il Napoli avrà problemi ad imporsi all’ultima di campionato. Sono sicuro dello scudetto da mesi ma sono indeciso: non so se farmi un pisolino, venerdì, o guardare altro“.