VIDEO – Dazn, la Cam dei minuti finali di Parma-Napoli. La gioia per il rigore, l’esplosione al fischio finale e l’abbraccio tra Conte e Politano

L’emittente Dazn, attraverso i propri canali social, ha diffuso alcune immagini degli ultimi minuti di Parma-Napoli direttamente dal rettangolo verde. In particolare, ci si è concentrati sulle immagini del rigore revocato agli azzurri, poi degli abbracci al fischio finale. Nel momento in cui Doveri fischia il penalty, la panchina esplode di gioia. In particolare, c’è un abbraccio tra Conte e Manna, mentre Lukaku prega. Quando questo viene annullato per un fallo di Simeone, si può osservare la reazione dell’argentino, che resta incredulo dinanzi alla decisione di Doveri. A questo, segue l’arrivo della notizia della fine di Inter-Lazio, in cui tutta la panchina, in particolare Oriali, fa gesto sia di rimanere concentrati, sia del risultato finale della gara di San Siro: 2-2. Al termine dell’incontro del Tardini, invece, ecco gli abbracci tra Conte e Politano, oltre che della discesa sotto i tifosi del tecnico partenopeo e dello stesso 21, che scambia alcune parole con i tifosi. Di seguito, il video.

