Sarcì: “Avevo dubbi su Lukaku a Napoli ma mi sono ravveduto: è sempre lui. Nelle partite decisive non ha sbagliato”

Massimo Sarcì, coordinatore tecnico del Messina che ha lavorato per tanti anni nel settore giovanile dell’Anderlecht, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli da lui visto crescere proprio nella squadra belga. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Ha visto crescere Lukaku che l’ha citata nella sua autobiografia: che ne pensa della sua importanza per questa annata del Napoli?

“Un orgoglio che abbia parlato di me. Quando parli di Lukaku, per me è un pezzo di cuore, anche se con lui ho lavorato per un periodo di tempo non lungo. L’impatto di Lukaku per me è quasi sempre scontato, soprattutto se allenato da Conte. Anche se devo ammetterlo: questa volta qualche dubbio potevo averlo”.

Perché?

“Innanzitutto perché Napoli è una piazza particolare. Lui era in un momento diverso della carriera, rispetto a quando è arrivato all’Inter. Poi però mi sono ravveduto subito, pensando: eccolo qui, è sempre Romelu. Se un allenatore come Conte se lo porta dietro è perché sa che può essere uno strumento indispensabile. Ha dimostrato ancora una volta di esserlo. Lo paragono ad una chiave per scassinare la porta e la difesa avversaria. Non è stato quello dell’Inter, ma è stato funzionale. Nelle partite in cui non doveva mancare, non è mancato”.

La sua importanza si è sentita a livello di mentalità?

“In campo una partita su tre dava l’impressione che potesse essere in calo, ma se vai a vedere nei momenti importanti ha inciso moltissimo. Nelle situazioni decisive, non sbaglia, una cosa che appartiene a pochi giocatori. E questo si sente a livello di spogliatoio”.