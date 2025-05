Romano – Non solo Napoli e Juventus, anche l’Inter si inserisce per Hojlund. I dettagli

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui svela alcune novità relative al calciomercato. Una di queste, riguarda il nome di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United tra i profili seguiti dal Napoli per rinforzare l’attacco. Secondo quanto da lui riportato, i partenopei (così come la Juventus) hanno effettuato alcune chiamate per comprendere la situazione di mercato del danese. In queste ultime ore, però, c’è stato un interessamento anche da parte dell’Inter. Di seguito, ecco le sue parole a riguardo.

“Hojlund? Sia Napoli che Juventus negli scorsi mesi hanno effettuato più chiamate per capire la situazione. Ma nelle ultime settimane ha preso informazioni sulla questione anche l’Inter. In estate, i nerazzurri vivranno un estate piena di cambiamenti con tanti giocatori che andranno via come Arnautovic e Correa, c’è da valutare la situazione di Taremi. Il danese piaceva all’Inter già quando era all’Atalanta, e su cui si sono prese informazioni. Da quanto ci risulta, è un calciatore che piace tanto, poi si vedrà cosa fare. Al momento, Juventus e Napolo hanno telefonato ma senza offerte, a queste si aggiunge l’Inter”.