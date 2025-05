Napoli-Cagliari, tornelli aperti dalle 17:15

In vista del match contro il Cagliari, in programma domani alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, la SSC Napoli ha pubblicato un avviso ufficiale sul proprio sito. Il club invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo: i tornelli apriranno alle ore 17:15 per consentire i controlli di sicurezza previsti dalla legge.

I biglietti devono essere acquistati solo tramite canali ufficiali, sul sito Ticketone o nei punti vendita autorizzati. Alcuni varchi saranno riservati esclusivamente agli abbonati fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Dopo questo orario, l’accesso sarà aperto a tutti.

Verranno intensificati i controlli ai varchi per contrastare la contraffazione dei biglietti. I tifosi sono inoltre invitati a rispettare il regolamento dello stadio, non usare materiali pirotecnici e presentarsi con un documento d’identità valido e il titolo d’accesso (in caso di biglietto digitale, anche il segnaposto).