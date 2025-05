La Repubblica – Napoli, come stanno gli infortunati: Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka in panchina

La Repubblica scrive sul recupero degli infortunati in casa Napoli: “Non ce la farà a recuperare dal problema alla caviglia Stan Lobotka che al massimo potrebbe accomodarsi in panchina in extremis. Stesso copione per Buongiorno e Juan Jesus. Tutti e tre non hanno del tutto archiviato i rispettivi infortuni, ma essere convocati può l’occasione per vivere assieme ai compagni di squadra (quindi ritiro compreso) un’atmosfera speciale per Napoli, alla vigilia di un match tanto combattuto quanto sentito“.