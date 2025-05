Il Mattino scrive del ritiro del Napoli in vista della sfida con il Cagliari di domani sera: “Si sa che Conte stasera porta tutta la squadra in ritiro. Una clausura che ha voluto a ogni costo, nonostante non sia questa l’abitudine della stagione L’hotel Gli Dei a Pozzuoli ha pure un matrimonio nelle stesse ore dell’inizio del ritiro: la presenza del Napoli renderà speciale le nozze della coppia. Ma quello che deve essere speciale è la notte di domani“.