Il Mattino – Inter, la coppa ci sarà anche a Como in caso di sorpasso e scudetto

Il Mattino scrive che, in caso di vittoria dell’Inter, la coppa sarà anche a Como: “I vertici della Lega Serie A, il presidente Ezio Simonelli e l’ad Luigi De Siervo saranno domani sera al Maradona – si legge. Come da protocollo, sono ospiti della capolista. Ma sono due le coppe dello scudetto realizzate a tempo di record dalla laco Group di Igino e Alberto lacovacci. Perché a fine serata, il cerimoniale prevede la consegna del trofeo e i fuochi d’artificio. Anche a Como, dunque, nel caso in cui sarà l’Inter a vincere, ci sarà la consegna della Coppa. In un primo momento i nerazzurri avevano fatto sapere di preferire, nel caso di ipotetico sorpasso, la consegna domenica a San Siro. Ma poi il dietrofront“.