Dazn – Meret, non si accelera sul rinnovo. Addio a fine stagione sempre più probabile

“Nessuna accelerata sul rinnovo di Meret con il Napoli. Al momento la strada più probabile è quella dell’addio a fine stagione”. È quanto scrive sul suo profilo X Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn a proposito della questione del rinnovo di Alex Meret con la maglia azzurra. Secondo quanto da lui riportato, non ci sono stati ulteriori passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo del portiere, fermo a causa di una discussione su un bonus, e la strada più probabile sembra quella della separazione al termine di quest’anno calcistico.

