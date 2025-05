Conte spiazza tutti alla vigilia di Napoli-Cagliari: il retroscena

Massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli alla vigilia di un match fondamentale per la corsa Scudetto. Antonio Conte, infatti, dovrebbe confermare l’assetto tattico e gran parte dell’undici titolare visto nelle ultime uscite. Solo piccoli aggiustamenti, ma nessuna rivoluzione.

A fare notizia è un dettaglio organizzativo: “Per la prima volta, nonostante il fischio d’inizio alle 20:45, la squadra andrà in ritiro pre-partita”, ha svelato Ugolini. Un segnale chiaro della concentrazione e della tensione che si respira all’interno del gruppo. L’obiettivo è tenere altissima l’attenzione in un momento decisivo della stagione.