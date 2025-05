Conte in bilico, ADL si cautela: “Proposti 8 milioni a Massimiliano Allegri”

Come riporta il Corriere della Sera, il futuro di Antonio Conte è ancora in bilico, ma ADL non vuole farsi trovare impreparato: “Il Presidente del Napoli è determinato a cautelarsi in caso di addio del suo tecnico. Ha sondato la disponibilità di Allegri e gli ha già proposto un contratto con ingaggio da 6 milioni più 2 di bonus. I piani di rafforzamento stanno procedendo indipendentemente da chi siederà in panchina: il sogno è De Bruyne, bisognerà però superare gli ostacoli della Mls. Dove andrà Conte? Il suo futuro potrebbe essere bianconero”.