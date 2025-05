Conte carica il Napoli: “Le partite si aggrediscono subito, è il mio credo”

Alla vigilia della sfida decisiva per lo scudetto contro il Cagliari, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa con la solita determinazione. Tra le domande ricevute, una in particolare ha acceso l’attenzione: “Una gara così si aggredisce subito o si calcola?”. Il tecnico azzurro ha risposto con chiarezza, ribadendo la sua filosofia calcistica che lo accompagna da sempre.

“Non cambia niente, le partite le abbiamo sempre aggredite, dall’inizio, è il mio credo. Ho sempre cercato di trasmetterlo, a volte ci riusciamo meglio, altre volte è più difficile, dipende anche dall’avversario”.

Parole che suonano come un manifesto, specie in vista della gara che potrebbe consegnare il titolo al Napoli. L’approccio mentale e tattico, per Conte, deve restare quello di sempre: partire forte, alzare il ritmo e prendere in mano il controllo del match fin dai primi minuti.

Ma c’è anche il rispetto per l’avversario. E Conte non lo nasconde quando parla del Cagliari:

“Domani c’è il Cagliari che è una buona squadra e dovremo fare la nostra partita rispettando l’avversario al 100%. Se lo rispettiamo, avremo più chances di vincerla”.

Infine, il tecnico ha condiviso un dettaglio interessante sul lavoro quotidiano con il gruppo, spiegando come stia cercando di trasferire ai suoi uomini l’esperienza maturata nel corso della carriera:

“Ho ricordato al gruppo anche le mie esperienze calcistiche, e tramite il vissuto provi a dare avvertimenti importanti ai ragazzi”.

Una dichiarazione che racconta non solo il metodo, ma anche la leadership di Conte: un tecnico che non prepara solo la tattica, ma costruisce un’identità e una mentalità.

Con Napoli a un passo dallo scudetto, l’approccio iniziale alla gara con il Cagliari potrà dire molto. E se la squadra seguirà il “credo” del suo allenatore, l’aggressività sarà il primo segnale lanciato… già dal fischio d’inizio.