Conte alla vigilia di Napoli-Cagliari: “È stata una stagione di sacrifici, ma siamo pronti a chiuderla con un sogno”

Alla vigilia della sfida che potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per raccontare il cammino vissuto dalla sua squadra:

“Che stagione è stata questa per Conte? Impegnativa. La prima cosa che dissi a Dimaro in piazza, fu che è stata la prima volta in cui ho ricevuto prima di dare. Per me aver ricevuto una stima incondizionata, senza aver dimostrato, è stata una spinta importante e allo stesso tempo una pressione. Quando senti di voler ripagare gente che ha fiducia sulla carriera, sulla carta, ma non ha avuto la possibilità di vedere che tipo di lavoro avremmo affrontato”.

“Ho sentito tanta pressione, il peso sulle spalle. Anche perché qualsiasi cosa veniva fatta per Conte, una cosa assurda e brutta. Qualsiasi cosa fatta è stata fatta per il club, sia nei trasferimenti che nelle cose accadute. Non per accontentare Conte, non è così. Tutto quel che abbiamo fatto serve alla crescita del Napoli di un po’ di tutto”.