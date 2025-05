Cds – Napoli, De Bruyne ha trovato casa nel capoluogo campano; cosa manca per chiudere

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa che potrebbe portare Kevin De Bruyne a Napoli: “Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e ora, però, deve trovare l’accordo con il Napoli. L’intesa non è ancora arrivata, manca qualcosa in termini economici, ma i legali di KDB hanno già visionato il contratto e in linea di massima l’accordo sarà biennale con bonus alla firma (e un’opzione). L’individuazione di una sistemazione ritenuta adeguata per privacy, atmosfera e necessità di un entourage familiare molto ampio. In città, per altro. Con vista sul Golfo, il mare a due passi e tutte le caratteristiche giuste“.