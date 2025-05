Sportitalia: Napoli – Juve offerta da oltre 75 milioni di euro per Osimhen

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Osimhen, ne parla Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedulla sul suo canale Youtube.

Volevo fare un ragionamento sul tema Conte Osimhen. Se è vero che Conte non aveva avallato Osimhen l’estate scorsa al Napoli, per quale motivo dovrebbe essere la sua prima scelta alla Juventus? Il punto è che non è così. Intanto, non è che lui ha bocciato Osimhen. Semplicemente sapeva che Osimhen a Napoli nella sua gestione non l’avrebbe potuto avere per accordi raggiunti precedentemente tra l’entourage del calciatore nigeriano e la stessa società, che è una cosa ben diversa dal dire che Conte ha scartato Osimhen.

Conte avallerebbe eventualmente alla Juve l’acquisto di Osimhen. Se Conte avesse la possibilità di lavorare con Osimhen, per Conte sarebbe un valore aggiunto. Osimhen resta la priorità della Juventus al netto di tutte le cose che escono ogni giorno. lo ribadisco che lui ha dato la priorità alla Juventus.

La volontà di Osimhen è guella di andare alla Juventus, è la sua priorità. La volontà della Juventusè di uscire allo scoperto quando sarà il momento, facendo un’offerta da clausola rescissoria o qualcosa in più. Osimhen ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, ma vi ricordo che non è valevole per I’ltalia. Quindi la Juve potrebbe offrire qualcosina in più.

Il contratto di Osimhen al Napoli scade nel 2026, ma il club partenopeo potrebbe rinnovarlo di un altro anno fino al 2027, ma scatterebbero emolumenti salariali fino a 15 milioni di euro netti a stagione. Per questo faccio fatica a pensare che il Napoli possa attivare la clausola di rinnovo.