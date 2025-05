Nonostante Fucito, consigliere del Comune di Napoli, avesse annunciato tramite i propri canali social la trasmissione in chiaro del match, la Lega Serie A ha informato che la notizia al momento non trova conferme. Per adesso le uniche certezze riguardano solo la partita in chiaro attraverso i maxischermi nelle piazze, secca smentita invece per una possibile messa in onda in chiaro sulle reti Rai per motivi di ordine pubblico.