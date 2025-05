Secondo quanto riportato da La Repubblica, stamane, l’eventuale festa scudetto del Napoli potrebbe essere spostata a lunedì ore 15.

Un provvedimento dovuto alle esigenze organizzative e di disponibilità di forze dell’ordine per garantire un servizio di gestione del personale di agenti che dovranno tenere sotto controllo la situazione al Maradona tra venerdì e sabato. Ad ogni modo non vi è ancora una scelta ufficiale e definitiva in merito alla questione.