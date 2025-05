Oggi apre il flagship Store SSC Napoli in piazza San Domenico: l’orario

Apre oggi alle ore 19:26 il nuovo Flagship Store SSC Napoli nel cuore del Centro storico di Napoli, in piazza San Domenico 4, 80134 Napoli.

Sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, a partire da domani, 22 maggio. All’interno dello store sarà possibile trovare le collezioni ufficiali SSC Napoli, prodotti esclusivi e memorabilia del Club. Lo store, progettato da MRZarchitetti, fonde linee moderne e richiami ai luoghi urbani dove nasce la passione per il calcio. Un progetto che interpreta lo spazio in chiave contemporanea, in continuità con l’identità e la storia della città.