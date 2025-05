Napoli-Cagliari e Como-Inter, il CdS anticipa le designazioni: ecco chi potrebbe arbitrare i match scudetto

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del nome dei possibili arbitri di Napoli-Cagliari e Como-Inter, partite decisive in ambito lotta scudetto. Secondo quanto riportato, il match del Maradona dovrebbe essere guidato da Federico La Penna della seione di Roma 1. La sfida del Sinigaglia invece, pare che verrà affidata a Davide Massa di Imperia. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La partita-scudetto del Maradona dovrebbe andare (andrà) a Federico La Penna, forse il nome a sorpresa, ma solo per chi non se ne intende. A Como, invece, l’altro crocevia verso il titolo, ci dovrebbe essere (ci sarà) Massa. Entrambi sono nomi di garanzia, entrambi sono stati preparati, anche nelle designazioni delle ultime giornate, per arrivare a questo punto”.