Il Mattino – Futuro Conte, il tecnico vuole un mercato da 200 milioni! Intanto ADL…

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione del futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato, il rebus principale riguardante la sua permanenza non è quello legato ad un suo possibile ritorno alla Juvenuts. Infatti, da questo punto di vista si è mosso poco e niente. Tuttavia, per garantire la sua permanenza, il tecnico ha delle importanti richieste di mercato e strutture. Di seguito, ecco quanto riportato a riguardo.

“A poche ore dalla notte del giudizio, lui resta concentrato solo sui sardi. Ma subito dopo è pronto ad avanzare le sue richieste a De Laurentiis (Manna le conosce già) per continuare: dall’aria che tira, sembra proprio che Conte chiederà cambiamenti radicali nella rosa, con l’arrivo di un grande giocatore per reparto, almeno 8-9 calciatori nuovi, monte ingaggio che dovrà passare dagli attuali 80 milioni a 100-110 milioni e una campagna acquisti da (minimo) 200 milioni. Poi metterà sul tavolo il centro sportivo (di cui si sono perse le tracce) e il settore giovanile”.

Intanto, conclude la testata, che in caso di eventuale strappo, De Laurentiis non si farà certamente trovare impreparato. Il patron dei partenopei ha già intavolato i primi contatti con Massimiliano Allegri, anche se al momento non c’è alcuna trattativa. Spunta poi un nuovo nome in caso di separazione: Marco Baroni. L’allenatore della Lazio piace per proposta di gioco e personalità. Ma anche qui, bisogna essere sempre molto cauti, poiché il presidente cercherà di fare il possibile pur di mantenere Conte sulla panchina partenopea anche per la prossima stagione.