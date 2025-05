Il Mattino – Eventuale festa scudetto, due date per il bus scoperto. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito dei temi legati alla possibile festa scudetto del Napoli. Per quanto riguarda venerdì, sono confermati i 3 maxi-schermi in Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito, anche se c’è un nodo legato allo sciopero nazionale dei treni programmato proprio per il giorno della partita. Tuttavia, si sta ragionando anche sulla data in cui poter far circolare il bus scoperto. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto che questa si tenesse domenica, ma è spuntata anche l’ipotesi lunedì pomeriggio.

“A vigilare sulla festa ci saranno almeno 1500 esponenti delle forze dell’ordine ai quali vanno aggiunti i vigili urbani. In Prefettura però si sta lavorando per implementare questo numero. Infatti se si vogliono far sfilare i bus scoperti sul lungomare con i calciatori a bordo c’è bisogno di rinforzi. Il patron Aurelio De Laurentiis ha chiesto che la sfilata si facesse al più domenica mentre è spuntata anche l’ipotesi lunedì pomeriggio. E questo perché sabato c’è il cosiddetto “smonto” degli agenti che hanno passato la notte di venerdì in strada e devono riposare. Non ci sono su piazza altri 1400 agenti freschi perché ne servirebbero per tutelare il percorso con il bus con gli azzurri a bordo. Domenica è invece una possibilità che stanno esplorando Prefetto e questore e non è da escludere. Se non fosse possibile allora la sfilata si farà lunedì nel tardo pomeriggio”.