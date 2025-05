Il Mattino – Conte porta il Napoli in ritiro prima del Cagliari! I dettagli

Antonio Conte porta tutti in ritiro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il mister ha intenzione di far “rinchiudere” la squadra alla vigilia di Napoli-Cagliari, al fine di isolarla dalle voci della città riguardo l’euforia del possibile scudetto. Questo, che partirà giovedì alle ore 19, si terrà all’Hotel degli Dei a Pozzuoli. Di seguifo, ecco quanto riportato.

“Alle 19 è previsto l’arrivo nella struttura, poi il giorno dopo l’allenamento e sempre alle 19 la partenza per Fuorigrotta. Ieri mattina, il via libera da parte dell’hotel Gli Dei, l’affascinante struttura che si affaccia sulla Solfatara e sul golfo di Pozzuoli che ha dovuto spostare alcune prenotazioni per garantire al Napoli l’intera disponibilità della struttura. Conte dovrà per qualche ora recitare la parte del mastino di questa ultima clausura stagionale, sia pure a quattro stelle. Non vuole che la squadra senta le voci dei preparativi della festa e che si faccia trascinare da un’euforia che considera ancora ingiustificata”.