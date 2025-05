FOTO – Juan Jesus vicino al rientro? La sua storia: “I’m back”

Juan Jesus è fermo ai box a causa di una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra rimediata nel corso della partita Napoli-Empoli. Uno stop che, secondo le previsioni, dovrebbe impedirgli di giocare ulteriori partite in stagione. Tuttavia, in queste settimane, il brasiliano non si è mai arreso, allenandosi con profitto e volontà, al fine di provare a tornare in campo. In una storia condivisa sul suo profilo Instagram, il difensore ha condiviso uno scatto dell’allenamento con tanto di commento: “I’m back”. Un chiaro messaggio riguardante la sua volontà di voler tornare al più presto.