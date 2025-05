Fabian Ruiz: “Porto Napoli nel cuore, merita di vincere!”

Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport durante il media day del club e ha parlato del Napoli. Ecco cosa ha detto:

“Sì, Napoli la porto nel cuore perché sono stati 4 anni bellissimi. Continuo ad avere rapporto con tanti giocatori e amici e a tifare per la squadra. Gli auguro di vincere lo scudetto perché se lo meritano“.

Sulla stagione: “Possiamo dire una delle migliori, sì. Quest’anno stiamo facendo benissimo e speriamo che a fine anno possa dire che sia effettivamente la migliore“.

Su Luis Enrique: “Abbiamo un bel rapporto. Lo conosco da tanto, è lui che mi ha portato in Nazionale per la prima volta. E’ un allenatore che lavora tanto su di noi, ci sta addosso per farci migliorare da tutti i punti di vista, non solo come calciatori ma anche come uomini. Gli piace tenere la palla e questo mi aiuta, con lui mi sento in comfort zone, poi ci fa pressare molto alti, se uno non corre non può giocare con lui“.