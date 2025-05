Compleanno in casa Napoli, Contini compie 29 anni. Gli auguri della società

Compleanno in casa Napoli. Nikita Contini, portiere, compie oggi 29 anni. L’estremo difensore di origine ucraina, prodotto del settore giovanile partenopeo, ha avuto modo di scendere in campo in una sola occasione: Napoli-Monza 0-0 del 29 dicembre 2023, dove subentrò all’infortunatosi Alex Meret. Di seguito, gli auguri della Ssc Napoli. “Compleanno in casa azzurra. Nikita Contini compie 29 anni. Il portiere del Napoli è nato il 21 maggio del 1996 a Cerkasy (Ucraina). A Contini vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Contini ha debuttato in maglia azzurra il 29 dicembre del 2023 entrando nel match contro il Monza terminato 0-0. Auguri Nikita!”