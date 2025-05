CdS – Napoli-Cagliari, la probabile formazione. Conte ha un solo dubbio. I dettagli

Antonio Conte ha un solo dubbio per quanto riguarda l’11 che scenderà in campo al Maradona per sfidare il Cagliari nella sfida decisiva per lo scudetto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico ha due possibili idee: 4-2-3-1 con Raspadori come visto nelle ultime uscite, oppure il 4-3-3 con il rientro dal primo minuto di David Neres, che al momento non è ancora al top della forma.

“Sarà 4-2-3-1 o 4-3-3, ci sarà come sempre Raspadori oppure Neres? È l’unica riflessione in atto da parte di Conte che ha ancora tempo prima della decisione definitiva. David sta crescendo di condizione dopo l’infortunio, ma non è ancora al top. Anche col Parma, come col Genoa, è entrato bene procurandosi il rigore poi revocato. Nei minuti finali può risultare decisivo: per ora, si va verso questa soluzione. Ma venerdì è ancora lontano. Si vedrà. Di sicuro, al netto del partner di Lukaku, la squadra sarà la solita. Sono i titolarissimi dell’ultimo tragitto. I dieci di Parma che possono tornare undici con l’eventuale conferma di Raspadori”.