CdS – Infortunati Napoli, difficile il recupero di Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka, ma c’è l’ipotesi panchina. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda gli infortuni. Secondo quanto riportato, sarà molto difficile vedere i vari Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Al momento, c’è l’ipotesi di poter recuperare per la panchina. Di seguito, ecco quanto riportato.

“A proposito di indisponibili, resiste l’incertezza sui vari Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka. Gli ultimi assenti di un lungo elenco. Difficile oggi stabilire se qualcuno dei tre potrà essere protagonista in campo. Ipotesi remota, anche perché il tempo corre. Nel caso potrebbero recuperare ma solo per accomodarsi almeno inizialmente in panchina. Decisione rinviata alle prossime ore. Dei tre, chi è fuori da più tempo è Buongiorno che ha saltato tutte le sfide di aprile e maggio dd eccezione di quella contro il Torino. Dove si è infortunato di nuovo. Juan Jesus si è fermato contro l’Empoli a metà aprile. Lobotka si è arreso col Genoa dopo aver rimediato un problema fisico già a Lecce”.