Cagliari, il report allenamento in vista del Napoli, le ultime

Il Cagliari, avversario di venerdì sera del Napoli, si è allenato oggi pomeriggio per preparare il match contro gli azzurri. Di seguito il comunicato del club rossoblù:

“La squadra è scesa in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione al match di venerdì sera allo stadio “Maradona” di Napoli. La seduta dei rossoblù è cominciata con una prima parte dedicata ad attivazione ed esercitazioni atletiche. A seguire serie di lavori tecnici ed una partita giocata su campo ridotto. Out Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo. Domani, giovedì 22, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Nicola parlerà in conferenza stampa per presentare il match: l’appuntamento è alle ore 12.15, diretta streaming sui canali del Club“.