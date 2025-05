Come riporta Gianluca Di Marzio, a tre giorni dalla sfida con il Cagliari ci sono ancora diversi dubbi di formazione per Antonio Conte. Restano difficili i recuperi di Lobotka e Buongiorno, lo staff sta facendo di tutto per metterli a disposizione del tecnico almeno per la panchina. Ad oggi però le condizioni non lo permettono. Spazio quindi a Gilmour davanti alla difesa. Neres ha messo in mostra una discreta condizione contro il Parma e si candida ad una maglia dal 1′.