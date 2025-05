L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sul futuro di Antonio Conte, alimentando le voci secondo cui potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Questa possibilità, discussa da diversi giorni, apre il dibattito anche sul possibile successore. In cima alla lista dei candidati ci sarebbe Massimiliano Allegri, già corteggiato da De Laurentiis nel 2021 prima che il presidente virasse su Spalletti, in seguito al mancato accesso alla Champions League. Secondo il quotidiano, De Laurentiis questa volta avrebbe deciso di puntare su una scelta sicura, evitando rischi e affidandosi a una figura che stima da tempo. Allegri, insieme al fidato direttore sportivo Giovanni Manna, sembrerebbe pronto a rilanciare il progetto Napoli. Le indiscrezioni si moltiplicano, tanto che alcuni giocatori azzurri avrebbero confidato ai propri entourage che negli ambienti societari si parla già dell’arrivo di Allegri a Castelvolturno. Per quanto riguarda Conte, ormai sembrano esserci pochi dubbi riguardo al suo possibile ritorno alla Juventus.