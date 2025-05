Schira: “Chiesa offerto nuovamente al Napoli”

La stagione di Federico Chiesa in Inghilterra non è stata affatto entusiasmante.

L’ala azzurra, ha ottenuto la possibilità di ricevere la medaglia da campione d’Inghilterra ma non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che si aspettava nell’attacco dei Reds.

Il calciatore non ha intenzione di rimanere nuovamente in Inghilterra e secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira l’azzurro sarebbe stato offerto al Napoli nei giorni scorsi per soddisfare la volontà di tornare in Serie A ed essere soprattutto protagonista in campo.