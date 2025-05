Pepe Reina si ritira, l’ex Napoli annuncia l’addio al calcio a 42 anni

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, quest’oggi tramite un post sul suo profilo Instagram ha annunciato l’addio al calcio a fine stagione. Lo spagnolo in forza al Como, giocherà la sua ultima partita per poi intraprendere un nuovo percorso della sua vita. L’ex 25 azzurro, dovrebbe diventare l’allenatore dell’under 16 del Villareal, in Spagna.

Reina dunque, lascia il calcio con l’aver vestito le maglie di: Liverpool, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Aston Villa, Lazio, Milan, Villareal ed infine Como. Ha vinto un mondiale e 2 europei.