Napoli e Inter si contendono un attaccante di Serie A: i dettagli

La sfida tra Napoli e Inter non si tiene solo nel rettangolo di gioco in cui ad una giornata dalla fine le 2 squadre si stanno contendendo lo scudetto.

La società azzurra e quella nerazzurra sono interessate a rinforzare il reparto offensivo ed il nome conteso è quello di Ange-Yoan Bonny, attualmente in forza al Parma e che ha attirato le attenzioni di Napoli e Inter.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto l’attaccante crociato sarebbe il nome principale per far rifiatare Thuram e Lautaro: “In attacco confermo che Bonny del Parma, sul quale c’è anche il Napoli, è nella lista dell’Inter, attenta alla sua situazione. Con Correa e Arnautovic in partenza, i nerazzurri devono comprare uno o due attaccanti”.