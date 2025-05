L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle ultime novità relative ai preparativi per la possibile festa Scudetto. Cresce l’attesa per Napoli-Cagliari, l’ultima e decisiva giornata di campionato che potrebbe coronare il sogno dei tifosi azzurri di celebrare un nuovo titolo. L’entusiasmo è tangibile, e i sostenitori azzurri si preparano a esplodere di gioia nel caso di un risultato favorevole. Nel frattempo, fervono i preparativi in città. Secondo il quotidiano, il Comune sta abbellendo e addobbando Napoli in vista dell’occasione speciale. Per venerdì si prevede l’allestimento di maxi-schermi in alcuni punti strategici della città, tra cui Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia. Si sta inoltre elaborando un piano traffico specifico per facilitare l’accesso e prevede l’istituzione della “Zona Azzurra”, con il Lungomare e il centro storico chiusi alla circolazione. L’area sarà accessibile solo a piedi o tramite mezzi autorizzati, e saranno presenti cinque varchi sorvegliati dalle forze dell’ordine. Si valuta anche l’idea di una sfilata celebrativa della squadra a bordo di due bus scoperti, che potrebbe svolgersi probabilmente sabato, in caso di Scudetto. L’organizzazione tiene conto anche in modo da consentire la partecipazione anche ai giocatori convocati dalle rispettive nazionali.