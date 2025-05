L’edizione di oggi del Corriere dello Sport si è concentrata su Antonio Conte. Stando a quanto riportato, il tecnico non potrà sedere in panchina venerdì sera contro il Cagliari a causa di una squalifica. In sua assenza, sarà Cristian Stellini, il suo vice, a guidare il Napoli. I prossimi giorni saranno cruciali per Conte e la sua squadra. Quattro giornate intense che culmineranno con la partita di venerdì. E’ importante il lavoro, la mentalità, la concentrazione e quella determinazione feroce che ha contraddistinto Conte fin dall’inizio della stagione. Per lui, sarà l’ultima occasione da protagonista in una stagione che potrebbe segnare un altro capolavoro nella sua già brillante carriera. Tuttavia, questa sfida decisiva dovrà viverla lontano dalla panchina, pur restando al centro delle dinamiche della squadra. Stellini sarà incaricato di dirigere il gruppo in campo, come già accaduto nella trasferta a Bologna. Stellini vanta un bilancio positivo quando ha sostituito Conte, con sette vittorie e un pareggio tra Serie A e Premier League. Nel frattempo, Conte dovrebbe seguire le operazioni dagli spalti, probabilmente dalla zona riservata alla stampa al Maradona, anche se non è escluso che scelga una postazione alternativa, come accaduto in passato con altri tecnici. Al di là della distanza fisica, ciò che conta è la presenza costante della sua impronta su una squadra che sa esattamente come agire grazie al lavoro del proprio allenatore.