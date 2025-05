Cagliari, report allenamento: due calciatori a riposo

I calciatori del Cagliari tornano ad allenarsi, dopo aver battuto per 3-0 il Venezia e conquistato la salvezza matematica, la squadra di Nicola, si prepara per la trasferta decisiva per lo Scudetto contro il Napoli. Ecco il comunicato del club:

“La squadra ha ripreso gli allenamenti al CRAI Sport Center in vista della gara di venerdì sera contro il Napoli, l’ultimo match dei rossoblù della stagione 2024/25 (i biglietti per il Settore Ospiti). Due i gruppi di lavoro: i calciatori più impegnati nell’ultima partita hanno svolto degli esercizi di scarico tra palestra e campo; per gli altri attivazione, esercitazioni sul possesso palla e partitelle. In attesa di accertamenti sono rimasti a riposo Zito Luvumbo e Gianluca Gaetano, rispettivamente per un risentimento ai flessori della coscia sinistra ed un fastidio al ginocchio sinistro. Domani, mercoledì 21, nuova seduta di lavoro fissata al pomeriggio”.