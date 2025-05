Ag. Caprile: “Ha sempre giocato ad alto livello, la fiducia del mister è stata importante”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile è intervenuto a Sportitalia per commentare le prestazioni del proprio assistito attualmente a Cagliari: “È una piacevole conferma, per me. Ha sempre giocato su certi livelli con grande continuità. La fiducia e la stima del mister sono state molto importanti, soprattutto per fa sì che non avesse dubbi quando è arrivato a Cagliari, con la squadra nei bassifondi della classifica. Con Conte ha sempre avuto un ottimo rapporto, lui è un uomo molto schietto e vero, che sta cercando di raggiungere un traguardo che sarebbe storico e molto, molto importante. Elia da parte sua ha portato a casa un traguardo altrettanto importante per gli obiettivi suoi e del club”.